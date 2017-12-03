Щербина: «Северсталь» пытается забить красиво и второй матч ездит без голов

Нападающий «Северстали» Александр Щербина прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче регулярного сезона КХЛ.

«Мало бросаем. Причина простая. Мы пытаемся завести шайбу в ворота, создать красивый гол. Но мы вторую игру ездим без голов. Это не дело. Надо бросать, делать навал, затолкать шайбу с мясом. Соперник хорошо играл, много бросков блокировал. И у нас, видимо, в голове это сидит. Повторюсь, мы пытаемся отдать пас там, где нужно бросать.

Сегодня опять был полный стадион. К сожалению, мы не порадовали болельщиков победой. Спасибо им большое, что верят в нас, приходят на матчи. Надеюсь, что в оставшихся трёх играх дома мы реабилитируемся перед нашими болельщиками.

Из восьмёрки легко вылететь, но тяжело залезть. Мы провели 39 игр, хорошо шли первую половину чемпионат, доказывали, что мы достойны быть в этой восьмёрке. Сейчас надо как-то переламывать ситуацию и заползать в заветную восьмёрку обратно," — сказал Щербина в интервью пресс-службе клуба.