Индрашис — о 4 очках в игре со «Слованом»: до хет-трика ещё надо потренироваться

Нападающий рижского «Динамо» Микс Индрашис прокомментировал победу над «Слованом», в матче с которым он набрал 4 (2+2) очка.

Девять очков тройки Индрашиса помогли рижскому «Динамо» переиграть «Слован»

«Сегодня использовали моменты, которые не были стопроцентными, но сделали всё как надо. Залетело то, что должно было залететь. Хорошо играли в обороне, особенно в первом периоде, не позволив «Словану» ничего сделать. Перекладина? Надо бросать чуть ниже. В этой игре у меня хороших моментов больше не было, а полети шайба чуть ниже, был бы гол. До хет-трика ещё надо потренироваться.

Следующий матч с ЦСКА? Против них всегда сложно играть, они очень активны, все бегают. Будет трудно, но надо биться», — цитирует Индрашиса официальный сайт рижского «Динамо».