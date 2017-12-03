Итоги дня ВХЛ: разгром лидера чемпионата и 18-е поражение подряд ЦСК ВВС

3 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось 9 матчей.

«Чэн Тоу» на домашнем льду переиграл «Барс» со счётом 5:3.

Новокузнецкий «Металлург» нанёс разгромное поражение ХК «Рязань» со счётом 7:2. Третью и шестую шайбы «Металлурга» разделило меньше восьми минут.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» нанёс 18-е поражение подряд ЦСК ВВС со счётом 7:2. Первый период завершился при счёте 5:0 в пользу китайского клуба.

«Ермак» переиграл «Буран» со счётом 4:2.

«Сокол» нанёс самое крупное поражение игрового дня лидеру ВХЛ «Динамо» со счётом 8:2. В составе победителей гол на свой счёт записал Александр Сёмин.

«Торпедо» на своём льду потерпело поражение от «Челмета» со счётом 3:6.

«Сарыарка» в самом малорезультативном поединке дня уступила «Спутнику» со счётом 1:2 (ОТ).

«Зауралье» оказалось сильнее «Горняка» со счётом 3:1.

«Рубин» в последнем матче дня уступил «Южному Уралу» со счётом 2:3.