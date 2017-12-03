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Итоги дня ВХЛ: разгром лидера чемпионата и 18-е поражение подряд ЦСК ВВС

Хоккей

3 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось 9 матчей.

«Чэн Тоу» на домашнем льду переиграл «Барс» со счётом 5:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Чэн Тоу
Цзилинь
5 : 3
3:1, 1:2, 1:0
Барс
Казань
0:1 – Шинкаренко (Марин) – 03:09 (5x4), 1:1 – Полозов (Шиафотдинов, Митрофанов) – 04:34 (5x5), 2:1 – Камаев (Максимов) – 05:04 (5x5), 3:1 – Попов (Швецов, Ячменёв) – 11:53 (5x4), 3:2 – Савельев (Осипов, Насыбуллин) – 22:07 (5x5), 4:2 – Ячменёв (Попов, Елисеев) – 26:28 (5x4), 4:3 – Осипов (Расулов) – 39:11 (5x5), 5:3 – Митрофанов (Полинин, Максимов) – 51:26 (5x5)

Новокузнецкий «Металлург» нанёс разгромное поражение ХК «Рязань» со счётом 7:2. Третью и шестую шайбы «Металлурга» разделило меньше восьми минут.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
7 : 2
1:1, 4:1, 2:0
ХК Рязань
Рязань
1:0 – Малетин (Бутузов, Пархоменко) – 14:22 (5x4), 1:1 – Дубинин (Репьях, Рукин) – 15:54 (5x5), 2:1 – Малетин (Бутузов) – 25:29 (5x5), 2:2 – Карпов (Десятков) – 28:13 (5x5), 3:2 – Романцев (Чернов) – 33:01 (5x5), 4:2 – Вихарев (Михайлов) – 33:26 (5x5), 5:2 – Чернов (Романцев, Петрухно) – 38:46 (5x4), 6:2 – Дюрягин (Глазков) – 40:56 (5x5), 7:2 – Вихарев (Михайлов) – 56:22 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» нанёс 18-е поражение подряд ЦСК ВВС со счётом 7:2. Первый период завершился при счёте 5:0 в пользу китайского клуба.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 11:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
7 : 3
5:0, 1:3, 1:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Мокин (Васильев, Шибаев) – 00:26 (5x5), 2:0 – Новожилов (Гладун) – 07:34 (5x5), 3:0 – Васильев (Мокин) – 08:15 (5x5), 4:0 – Сето (Минси) – 08:31 (5x5), 5:0 – Сето (Васильев) – 17:57 (5x5), 5:1 – Феклистов (Гареев) – 22:15 (5x5), 5:2 – Семёнов (Гареев, Алексеев) – 30:07 (5x5), 6:2 – Эрхардт (Мокин, Дубровин) – 31:58 (5x4), 6:3 – Пушкарский (Степаненко, Петров) – 35:39 (5x5), 7:3 – Лебедев (Хурри, Ху) – 52:03 (5x5)

«Ермак» переиграл «Буран» со счётом 4:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Ермак
Ангарск
4 : 2
2:0, 2:1, 0:1
Буран
Воронеж
1:0 – Закарлюкин (Фильченков, Пайор) – 03:46 (5x5), 2:0 – Закарлюкин (Пайор) – 07:32 (5x4), 3:0 – Севанькаев (Воробьёв) – 30:28 (5x5), 3:1 – Буйницкий (Акиньшин, Ефремов) – 37:03 (5x4), 4:1 – Карлин (Михайлов) – 38:28 (5x5), 4:2 – Сидляров (Ефремов) – 51:50 (5x4)

«Сокол» нанёс самое крупное поражение игрового дня лидеру ВХЛ «Динамо» со счётом 8:2. В составе победителей гол на свой счёт записал Александр Сёмин.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Красноярск
8 : 2
4:1, 1:1, 3:0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Назаров (Камалов, Железнов) – 05:06 (5x4), 2:0 – Зузин (Сёмин, Андрющенко) – 07:46 (5x4), 3:0 – Воронков – 11:36 (5x5), 4:0 – Руденков (Князев, Озолиньш) – 17:14 (5x5), 4:1 – Назаревич (Бирюков, Шевченко) – 19:07 (5x4), 4:2 – Орлов (Берлёв, Шевченко) – 27:18 (5x5), 5:2 – Железнов (Зузин, Заборников) – 39:06 (5x5), 6:2 – Андрющенко (Лютов, Сёмин) – 41:36 (5x4), 7:2 – Теряев (Железнов, Потылицын) – 42:41 (5x5), 8:2 – Сёмин (Озолиньш, Андрющенко) – 57:53 (5x5)

«Торпедо» на своём льду потерпело поражение от «Челмета» со счётом 3:6.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
3 : 6
2:3, 1:1, 0:2
Челмет
Челябинск
0:1 – Карпухин (Могильников) – 06:24 (5x5), 1:1 – Миллер (Далёйсен, Коротков) – 07:12 (5x4), 1:2 – Подкорытов (Могильников) – 08:32 (5x5), 2:2 – Шин (Полищук, Рымарев) – 14:03 (5x5), 2:3 – Уфимцев – 19:59 (5x5), 3:3 – Шин (Ибатуллин, Метальников) – 33:32 (5x4), 3:4 – Могильников (Алексеев) – 39:42 (5x5), 3:5 – Тридчиков (Петриков, Климонтов) – 40:40 (5x5), 3:6 – Подкорытов (Карпухин, Могильников) – 58:58 (5x4)

«Сарыарка» в самом малорезультативном поединке дня уступила «Спутнику» со счётом 1:2 (ОТ).

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
1 : 2
1:0, 0:0, 0:1, 0:1
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Максим Иванов (Поляков, Соколов) – 04:29 (5x5), 1:1 – Чемерикин (Ситников) – 58:25 (5x4), 1:2 – Щанкин (Владимиров) – 61:50 (5x5)

«Зауралье» оказалось сильнее «Горняка» со счётом 3:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
3 : 1
1:0, 2:1, 0:0
Горняк
Учалы
1:0 – Фаст (Болтанов) – 10:43 (5x5), 2:0 – Дюкарев (Исаев, Ольшанский) – 28:56 (5x4), 3:0 – Безносов (Тымченко) – 29:54 (5x5), 3:1 – Сетдиков – 32:24 (5x5)

«Рубин» в последнем матче дня уступил «Южному Уралу» со счётом 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
2 : 3
0:2, 0:1, 2:0
Южный Урал
Орск
0:1 – Марченков (Чугуев) – 04:31 (5x5), 0:2 – Кудрин (Фахрутдинов, Илья Иванов) – 05:39 (5x5), 0:3 – Скатов (Кропачёв) – 39:35 (5x5), 1:3 – Кравченко (Давыдов) – 42:36 (5x5), 2:3 – Давыдов (Кравченко) – 44:43 (5x4)
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