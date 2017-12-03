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Итоги дня МХЛ: восьмая подряд победа «Локо»

Хоккей

3 декабря в регулярном чемпионате МХЛ состоялось 6 матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«СКА-1946» в санкт-петербургском дерби обыграл «Динамо» с минимальным счётом 1:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Царюк (Жигалов, Шабаров) – 38:18 (5x5)

«Красная Армия» переиграла «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 4:1 и продлила серию побед до пяти матчей.

МХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
4 : 1
0:0, 2:1, 2:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
0:1 – Крутий (Забабурин, Ахонен) – 25:24 (5x4), 1:1 – Аноп (Комиссаров, Долгопятов) – 38:28 (5x4), 2:1 – Лобанов (Филин) – 39:54 (5x5), 3:1 – Долгопятов (Мирошниченко) – 46:30 (5x4), 4:1 – Дёмин (Филин) – 59:51 (en)

«Капитан» в овертайме уступил «Алмазу» со счётом 2:3 (ОТ).

МХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Капитан
Ступино
2 : 3
0:1, 1:0, 1:1, 0:1
Алмаз
Череповец
0:1 – Шайхутдинов (Замалиев, Ковтун) – 14:53 (5x5), 1:1 – Постнов – 24:05 (5x5), 1:2 – Морулёв (Грачёв, Колесников) – 54:26 (5x5), 2:2 – Постнов (Жилин) – 57:36 (5x5), 2:3 – Климов (Морулёв, Грачёв) – 63:07 (5x4)

«Русские Витязи» проиграли «Локо» со счётом 1:3. Ярославский клуб продлил серию побед до восьми игр.

МХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Локо
Ярославль
1:0 – Замбахидзе (Ануфриев, Павлов) – 23:55 (5x5), 1:1 – Аноховский (Коваленко) – 30:15 (5x5), 1:2 – Гизатуллин (Червоненко) – 43:31 (5x5), 1:3 – Павликов (Жуков) – 48:47 (5x5)

«Сибирские Снайперы» одолели «Ирбис» со счётом 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
1 : 3
0:0, 1:2, 0:1
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 – Ситдиков (Кара, Галимов) – 27:13 (5x4), 1:1 – Юров – 32:26 (5x5), 1:2 – Шашков – 38:55 (4x5), 1:3 – Шашков (Садыков, Челбаев) – 46:35 (5x4)

«Ладья» нанесла поражение «Кузнецким Медведям» со счётом 4:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
4 : 3
2:0, 2:1, 0:2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Грошев (Колягин, Сыромятников) – 09:37 (5x4), 2:0 – Бабенко (Поляничев) – 18:55 (5x5), 2:1 – Караваев (Гилязеев, Жданов) – 24:11 (5x4), 3:1 – Переляев (Бабенко) – 31:36 (5x5), 4:1 – Грошев (Петров, Переляев) – 34:51 (5x4), 4:2 – Сизиков (Рубан) – 54:43 (5x4), 4:3 – Сизиков (Левашов) – 56:24 (5x5)
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