Итоги дня МХЛ: восьмая подряд победа «Локо»

3 декабря в регулярном чемпионате МХЛ состоялось 6 матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«СКА-1946» в санкт-петербургском дерби обыграл «Динамо» с минимальным счётом 1:0.

«Красная Армия» переиграла «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 4:1 и продлила серию побед до пяти матчей.

«Капитан» в овертайме уступил «Алмазу» со счётом 2:3 (ОТ).

«Русские Витязи» проиграли «Локо» со счётом 1:3. Ярославский клуб продлил серию побед до восьми игр.

«Сибирские Снайперы» одолели «Ирбис» со счётом 3:1.

«Ладья» нанесла поражение «Кузнецким Медведям» со счётом 4:3.