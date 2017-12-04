«Лос-Анджелес» продлил свою победную серию, обыграв на выезде «Чикаго»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Все голы в этом матче были забиты в течение заключительных 10 минут. В составе «Лос-Анджелеса» отличились Кристиан Флоин (50-я минута), Дастин Браун (58) и Анже Копитар (60). За «Чикаго» шайбу забросил Джонатан Тэйвз (59). Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 51 секунду.

Эта победа стала для «Кингз» пятой подряд. «Чикаго» потерпел четвёртое поражение кряду.