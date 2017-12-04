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«Виннипег» всухую разгромил «Оттаву», Уилер набрал 4 очка

Хоккей

«Виннипег Джетс» одержал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

По одному голу в этом матче забили Марк Шайфли (3-я минута), Мэтью Перро (7), Блейк Уилер (34), Патрик Лайне (27) и Тайлер Майерс (27). Уилер также отметился тремя результативными передачами, записав себе в актив 4 (1+3) очка.

Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 21 бросок по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 39 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 0
2:0, 3:0, 0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Шайфли (Уилер, Бафлин) – 02:20 (5x4), 2:0 – Перро (Троуба, Уилер) – 06:00 (5x5), 3:0 – Уилер (Шайфли, Перро) – 23:18 (5x5), 4:0 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 26:20 (5x3), 5:0 – Майерс (Литтл, Перро) – 26:50 (5x4)

Видео гола Шайфли можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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