«Виннипег» всухую разгромил «Оттаву», Уилер набрал 4 очка

«Виннипег Джетс» одержал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

По одному голу в этом матче забили Марк Шайфли (3-я минута), Мэтью Перро (7), Блейк Уилер (34), Патрик Лайне (27) и Тайлер Майерс (27). Уилер также отметился тремя результативными передачами, записав себе в актив 4 (1+3) очка.

Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 21 бросок по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 39 секунд.

Видео гола Шайфли можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».