«Вегас» в овертайме вырвал победу у «Аризоны»

«Вегас Голден Найтс» вырвал победу у «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Вегаса» отличились Алекс Так (23-я минута) и Джонатан Маршессо (41). За «Аризону» голы забили Джейкоб Чикран (34) и Дерек Степан (49). Победу «Голден Найтс» принёс точный бросок Райлли Смита на 4-й минуте овертайма.

Благодаря этой победе «Вегас» прервал серию из трёх поражений. «Аризона» проиграла четвёртый матч из последних пяти.

Видео гола Маршессо можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».