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«Вегас» в овертайме вырвал победу у «Аризоны»

Хоккей

«Вегас Голден Найтс» вырвал победу у «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Вегаса» отличились Алекс Так (23-я минута) и Джонатан Маршессо (41). За «Аризону» голы забили Джейкоб Чикран (34) и Дерек Степан (49). Победу «Голден Найтс» принёс точный бросок Райлли Смита на 4-й минуте овертайма.

Благодаря этой победе «Вегас» прервал серию из трёх поражений. «Аризона» проиграла четвёртый матч из последних пяти.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Так (Миллер, Икин) – 22:41 (5x5), 1:1 – Чикран (Доми, Фишер) – 33:41 (5x5), 2:1 – Маршессо (Шмидт, Карлссон) – 40:18 (5x5), 2:2 – Степан (Доми, Келлер) – 48:50 (5x5), 3:2 – Смит (Маршессо) – 63:51 (3x3)

Видео гола Маршессо можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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