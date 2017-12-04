Задоров стал худшим по «+/-» среди защитников «Колорадо» в игре с «Далласом»

«Колорадо Эвеланш» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» со счётом 2:7.



Защитник «Эвеланш» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «-3» — это худший результат среди защитников команды. Такой же показатель полезности заработали три форварда – Свен Андригетто, Алекс Керфут и Тайлер Джост. Трое игроков обороны набрали "-2", ещё два — «0».



За 20 матчей сезона Задоров заработал «-7», это также худший показатель среди игроков обороны «Колорадо».

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