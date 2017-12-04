Сегин — о том, как его сбил Радулов: у меня рёбра затрещали, за это надо удалять

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал победу в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:2) и эпизод, произошедший после первого гола. Александр Радулов так эмоционально праздновал заброшенную шайбу, что повалил Сегина на борт.

«У меня затрещали рёбра». Радулов напугал и рассмешил одноклубника После второй передачи российского форварда «Далласа» главный тренер «Колорадо» заменил вратаря.

«Радулова обязательно надо было удалить за толчок на борт после того, как я забил первый гол. У меня аж рёбра затрещали. Я увидел, что он несётся на меня, и успел подготовиться.



Мы уверенно контролировали шайбу, давили всеми звеньями, провели хороший матч. Сегодня сработало не только наше звено, а вся команда, и вратарь спасал, когда это было нужно», — сказал Сегин в эфире клубного телевидения.

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