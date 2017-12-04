«Колорадо» — «Даллас»: мощный силовой приём Задорова на Янмарке

«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» со счётом 2:7.
В начале первого периода нападающий «Далласа» Маттиас Янмарк вошёл в зону атаки, но был остановлен мощным силовым приёмом, который провёл защитник «Колорадо» Никита Задоров.
Россиянин провёл на площадке 18 минут 46 секунд, провёл два силовых приёма, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности «-3» — худшим в команде среди защитников.
Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
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