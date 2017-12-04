Форвард «Динамо» Мн Джек Скилле дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск.



Принято решение оставить без изменений наложенное на форварда минского «Динамо» Джека Скилле наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Ранее в сезоне Скилле получал дисциплинарный штраф до конца игры, поэтому в соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и большим плюс дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут) в разных матчах», то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Полицейское государство. КХЛ стала лигой судей Хоккеистов теперь наказывают за каждый контакт с арбитрами. Сколько можно терпеть?

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.