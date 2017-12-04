НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось четыре матча.

Первой звездой признан нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, который набрал 4 (1+3) очка в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:0) и вышел на первое место в списке ассистентов НХЛ, на его счету 28 передач.



Второй звездой стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк, который оформил первый «сухарь» в сезоне, отразив 21 бросок в матче с «Оттавой».



Замыкает тройку форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин, который сделал дубль в матче с «Колорадо Эвеланш» и помог своей команде одержать разгромную победу со счётом 7:2.