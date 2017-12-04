Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов набрал 5 очков в 5 последних матчах

В ночь с 3 на 4 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие шесть россиян. Александр Радулов сделал две передачи, в пяти последних матчах на его счету 5 (2+3) очков. Никита Задоров заработал показатель полезности "-3", а Семён Варламов вышел на замену и пропустил две шайбы после 18 бросков.
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После второй передачи российского форварда «Далласа» главный тренер «Колорадо» заменил вратаря.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|16 из 18
|88,9
|2:7
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+2
|0
|4
|+2
|20.13
|-
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|0
|-1
|18.51
|8 из 18
|0
|2
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|-1
|10.14
|-
|0
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|-3
|18.46
|-
|2
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|0
|0
|15.39
|-
|2
|1
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