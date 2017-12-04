Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов набрал 5 очков в 5 последних матчах

В ночь с 3 на 4 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие шесть россиян. Александр Радулов сделал две передачи, в пяти последних матчах на его счету 5 (2+3) очков. Никита Задоров заработал показатель полезности "-3", а Семён Варламов вышел на замену и пропустил две шайбы после 18 бросков.

«У меня затрещали рёбра». Радулов напугал и рассмешил одноклубника После второй передачи российского форварда «Далласа» главный тренер «Колорадо» заменил вратаря.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 16 из 18 88,9 2:7

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Радулов (н) «Даллас» 0+2 0 4 +2 20.13 - 0 0 Анисимов (н) «Чикаго» 0 0 0 -1 18.51 8 из 18 0 2 Якупов (н) «Колорадо» 0 0 1 -1 10.14 - 0 0 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 0 -3 18.46 - 2 1 Куликов (з) «Виннипег» 0 0 0 0 15.39 - 2 1

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