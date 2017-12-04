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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов набрал 5 очков в 5 последних матчах

Хоккей

В ночь с 3 на 4 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие шесть россиян. Александр Радулов сделал две передачи, в пяти последних матчах на его счету 5 (2+3) очков. Никита Задоров заработал показатель полезности "-3", а Семён Варламов вышел на замену и пропустил две шайбы после 18 бросков.

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После второй передачи российского форварда «Далласа» главный тренер «Колорадо» заменил вратаря.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Варламов«Колорадо»16 из 1888,92:7
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Радулов (н)«Даллас»0+204+220.13-00
Анисимов (н)«Чикаго»000-118.518 из 1802
Якупов (н)«Колорадо»001-110.14-00
Задоров (з)«Колорадо»000-318.46-21
Куликов (з)«Виннипег»000015.39-21

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