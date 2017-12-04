QMJHL: форвард «Кейп-Бретон» Егор Соколов набрал 2 очка и стал 1-й звездой матча

Команда QMJHL «Кейп-Бретон» одержала победу в матче с «Валь д’Ор» со счётом 4:2.



Первой звездой матча был признан нападающий Егор Соколов, который отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, нанёс семь бросков по воротам и завершил матч с показателем полезности «+1».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте QMJHL.

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Справка «Чемпионата»



Егор Соколов, родился 7 июня 2000 года в Екатеринбурге.



Начинал заниматься хоккеем в команде родного города «Юность», а затем выступал за юношеские команды «Трактора». В сезоне-2016/17 дебютировал в МХЛ за «Белых Медведей», в 15 матчах сделал шесть передач. В том же году сыграл за сборную России U17 на Мировом Кубке вызова и набрал 3 (2+1) очка в шести играх. Летом 2017 года принял участие в мемориале Глинки, набрав 4 (1+3) очка в пяти матчах.



С сезона-2017/18 вступает в QMJHL, в 28 матчах на его счету 25 (12+13) очков при показателе полезности «-17».