Итоги дня АХЛ для россиян: Зыков не забивает три матча, Педан набрал «-2»

В ночь с 3 на 4 декабря мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось пять матчей, в которых приняли участие четверо россиян. Нападающие «Шарлотт» Валентин Зыков и Сергей Толчинский не забивают три матча подряд, защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан закончил матч с показателем полезности "-2", а его команда проиграла со счётом 3:4.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|0+1
|0
|1
|+1
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|0+1
|2
|1
|+1
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0
|0
|1
|-1
|Педан (з)
|«Уилкс-Барре»
|0
|0
|1
|-2
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