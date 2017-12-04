Итоги дня АХЛ для россиян: Зыков не забивает три матча, Педан набрал «-2»

В ночь с 3 на 4 декабря мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось пять матчей, в которых приняли участие четверо россиян. Нападающие «Шарлотт» Валентин Зыков и Сергей Толчинский не забивают три матча подряд, защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан закончил матч с показателем полезности "-2", а его команда проиграла со счётом 3:4.

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Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Мамин (н) «Спрингфилд» 0+1 0 1 +1 Зыков (н) «Шарлотт» 0+1 2 1 +1 Толчинский (н) «Шарлотт» 0 0 1 -1 Педан (з) «Уилкс-Барре» 0 0 1 -2

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