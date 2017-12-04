Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня АХЛ для россиян: Зыков не забивает три матча, Педан набрал «-2»

Хоккей

В ночь с 3 на 4 декабря мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось пять матчей, в которых приняли участие четверо россиян. Нападающие «Шарлотт» Валентин Зыков и Сергей Толчинский не забивают три матча подряд, защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан закончил матч с показателем полезности "-2", а его команда проиграла со счётом 3:4.

Русская неделя в Америке: Худобин терпит беспредел Кросби и вытесняет Раска
Владимир Тарасенко вывел «Сент-Луис» в лидеры НХЛ, а Николая Голдобина вызвали в «Ванкувер».
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Мамин (н)«Спрингфилд»0+101+1
Зыков (н)«Шарлотт»0+121+1
Толчинский (н)«Шарлотт»001-1
Педан (з)«Уилкс-Барре»001-2

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент