Возьмёт ли «Нефтехимик» реванш у СКА и как завершатся другие матчи в КХЛ

4 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся три матча. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Нефтехимик» сотворит сенсацию и обыграет СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ Нижнекамские «волки» одолеют питерских «армейцев», а «Салават» выиграет в третьем матче подряд.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва;

«Нефтехимик» — СКА;

«Ак Барс» — «Динамо» Минск.

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