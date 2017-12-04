Два болельщика НХЛ посетили 7 матчей в 7 городах за 7 дней

Болельщики НХЛ Марк-Андре Кардинал и Бенуа Броди, которые проживают в Канаде, осуществили свою мечту, посетив семь матчей в семи городах за семь дней. Общая длина маршрута Кардинала и Броди составила 5335 километров.



«Мы жили в машине почти неделю, питались в дороге, приезжали в отели поздно ночью. Особо ничего не делали, только ехали на машине, летели на самолётах и смотрели отличные матчи», — сказал Кардинал.



Первой остановкой был Торонто, где болельщики посетили матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз». Затем они на машине отправились в Детройт, а оттуда самолётом в Питтсбург на игру «Пингвинз» с «Филадельфией Флайерз». Вернувшись в Детройт, посетили матч «Ред Уингз» с «Лос-Анджелес Кингз». Затем они посмотрели домашний матч «Бостон Брюинз», потом поехали на матч в Чикаго. Шестым городом в путешествии стал Сент-Луис, а завершилось оно встречей «Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» в Нэшвилле. На каждом матче им удалось получить по игровой шайбе.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.