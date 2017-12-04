Вратарь «Вегаса» Флёри, пропустивший почти два месяца, скоро начнёт тренировки

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри может возобновить тренировки уже 6 декабря, сообщается на официальном сайте НХЛ.



Флёри успешно прошёл официальное тестирование, и ему могут вскоре разрешить тренироваться в полном объёме впервые с 13 октября, когда он получил сотрясение мозга. В его отсутствие ворота «Вегаса» защищали в качестве первого номера три вратаря: Малкольм Суббэн, Оскар Данск и Максим Лагасе.



23 октября тренер «Вегаса» Жерар Галлан сказал, что Флёри понадобится четыре или пять дней тренировок с командой, чтобы вернуться в состав. Значит, если голкипер приступит к занятиям с командой 6 декабря, то сможет сыграть уже 12 декабря с «Каролиной Харрикейнз».

В этом сезоне Флёри одержал три победы в четырёх матчах, пропуская в среднем 2,48 шайбы и парируя 92,5% бросков. Без него команда одержала 13 побед и потерпела 9 поражений.