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16-летний вратарь молодёжной команды в Финляндии отразил 100 бросков за матч

Хоккей

Вратарь команды второй по силе молодёжной лиги Финляндии «Киса-Иглз» Юусо Корпа показал выдающуюся статистику в матче с «Эссят», который прошёл 3 декабря и завершился со счётом 0:5.

Он отразил 30 бросков в первом периоде, 31 – во втором и 39 – в третьем игровом отрезке, всего 100 бросков. Его команда за весь матч нанесла лишь 12 бросков.

«В статистике может быть небольшая погрешность, но 100 сейвов отражают картину игры. Ребята аплодировали ему в раздевалке», — цитирует тренера команды Йоуни Ранталу Ilta Sanomat.

Фото: tilastopalvelu.fi
Источник: Ilta Sanomat Сообщить об ошибке
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