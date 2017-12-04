16-летний вратарь молодёжной команды в Финляндии отразил 100 бросков за матч

Вратарь команды второй по силе молодёжной лиги Финляндии «Киса-Иглз» Юусо Корпа показал выдающуюся статистику в матче с «Эссят», который прошёл 3 декабря и завершился со счётом 0:5.



Он отразил 30 бросков в первом периоде, 31 – во втором и 39 – в третьем игровом отрезке, всего 100 бросков. Его команда за весь матч нанесла лишь 12 бросков.



«В статистике может быть небольшая погрешность, но 100 сейвов отражают картину игры. Ребята аплодировали ему в раздевалке», — цитирует тренера команды Йоуни Ранталу Ilta Sanomat.

Фото: tilastopalvelu.fi