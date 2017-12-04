Плющев: верю в олимпийскую хартию, но КХЛ должна готовиться к отмене паузы

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев считает, что Россия должна отказаться от участия в Олимпиаде, если МОК не разрешит нашим спортсменам выступать под своим флагом.

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«Я — человек консервативный, видел многие великие победы отечественного спорта. Для меня ехать на Олимпиаду в белой форме — это всё равно что выбросить белый флаг. Или всё равно что отправить на войну солдата, но перед боем снять с него погоны.



На мой взгляд, в МОК остаются здравомыслящие люди, которые понимают, что сегодня вокруг спорта определёнными силами реализуются сугубо политические сценарии. И это наша не только вина, но и беда. Может быть, в геополитике у нас есть определённые позиции, которые мы держим. В спорте, увы, этого не наблюдается — потому и реализуются те драматические сценарии, которые ещё 30-40 лет никто не смог бы предсказать даже в самой ненаучной фантастике. Если же говорить о шансах, то ИИХФ, на мой взгляд, одна из тех федераций, которую меньше всего удаётся втянуть в различные политические схемы. Это обнадёживает.



Моё частное мнение: Россия, учитывая наш потенциал и наши традиции, не должна соглашаться на подачку с нейтральным статусом. Будет странно, если государство, которое четыре года вкладывало в подготовку своих спортсменов большие деньги, фактически самоустранится. И, по сути, позволит вытереть о себя ноги. Верю в здравый смысл, в олимпийскую хартию и солидарность. При этом КХЛ уже должна готовиться к тому, что февральской паузы в календаре не будет. Такой вариант, к сожалению, тоже возможен», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

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