Карлссон: глупо было говорить, что могу уйти из «Оттавы», я не это имел в виду

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон рассказал, что его слова о том, что он может перейти в другую команду, если не получит максимально возможный контракт, были неправильно поняты.

«Я не это хотел сказать. Я всегда хотел остаться в «Оттаве», здесь мой дом. Мои слова были вырваны из контекста. Я говорил, что любой игрок, когда приходит время подписывать новый контракт, будет просить денег, которых стоит. Все игроки этого хотят. Мой приоритет – провести в «Оттаве» всю карьеру. Очень жаль, что болельщики после этого интервью считают, что мне надо уйти. Возможно, было глупо такое говорить, но я не это имел в виду», — цитирует Карлссона HockeyNews.se.