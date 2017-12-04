Скривенс признан лучшим вратарём недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов 14-й недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях.



– Лучшим вратарём признан Бен Скривенс («Салават Юлаев»), в трёх матчах одержавший две победы, обе – на ноль. Голкипер отразил на прошедшей неделе 96,59% бросков при коэффициенте надёжности 1,01. Его сухая серия продолжается и составляет на данный момент 125 минут 27 секунд.

– Лучшим защитником признан Олег Пиганович («Нефтехимик»), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 4 (3+1) очка. В обеих встречах именно его шайбы становились решающими. Кроме того в игре с «Салаватом Юлаевым» Пиганович отметился дублем. Он не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+3".

– Лучшим нападающим признан Даниил Апальков («Локомотив»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (3+2) очков. В матче с «Барысом» нападающий сделал дубль, а также завершил все встречи недели с положительным показателем полезности при общем показателе "+5".

– Лучшим новичком признан нападающий Илья Талалуев («Спартак»), в трёх матчах недели забросивший две шайбы. Гол в игре с «Металлургом» стал для 19-летнего нападающего красно-белых дебютным в КХЛ. Талалуев не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+2", в среднем проводил на льду 5 минут 54 секунды.