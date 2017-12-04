Вей – о 7 поражениях подряд: до этого «Барыс» добыл много побед, мы ещё в гонке

Нападающий «Барыса» Линден Вей прокомментировал семиматчевую серию поражений и отметил, что команда постарается переломить её в ближайшем матче.
«У нас до этого была непростая гостевая серия. А в целом мы дома обычно неплохо играем. И хорошо, что мы до этого добыли немалое количество побед. И мы всё ещё в гонке. В гостях мне не засчитали три шайбы в трёх матчах, но я не терял надежды отличиться. К сожалению, пока не переломили неудачную серию. Но мы продолжим работать, чтобы исправить всё в ближайшем домашнем матче», — цитирует Вея Vesti.kz.
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