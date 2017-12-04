Федерация хоккея Беларуси поддержала заявление ИИХФ об участии России в ОИ

Федерация хоккея Республики Беларусь поддержала заявление Международной федерации хоккея об участии России в Олимпийских играх в Корее. Ранее в поддержку выступили также федерации хоккея США, Канады, Кореи, Чехии, Финляндии и Швейцарии.

«Хотя команда Беларуси теоретически может заменить сборную России по хоккею на зимней Олимпиаде в 2018 году, мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее, учитывая отсутствие каких-либо претензий к команде. Мы считаем, что все чистые спортсмены должны получить возможность принять участие в соревнованиях», — говорится в заявлении федерации.