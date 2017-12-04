Бочаров будет защищать ворота «Динамо» в матче с «Салаватом»

«Салават Юлаев» и московское «Динамо» назвали составы на матч, который состоится в Уфе. Начало встречи – в 17:00 мск. Ворота бело-голубых будет защищать Иван Бочаров.

«Салават Юлаев»:

Скривенс (Кареев);

Осипов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Гареев, Лисин – Зубов – Макаров;

Панин – Елизаров, Фёдоров – Коротков – Бурдасов;

Беляков – Бусаров, Майоров – Юньков – Кузьмин.



«Динамо»:

Бочаров (Ерёменко);

Рылов – Кутейкин, Карсумс – Бойд – Анисин;

Волков – Никулин, Тарасов – Игнатушкин – Варнаков;

Вишневский – Хиетанен, Брюквин – Петунин – Алексеев;

Соловьёв, Сопин – Казионов – Артюхин, Бицадзе.