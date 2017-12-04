Бочаров будет защищать ворота «Динамо» в матче с «Салаватом»

«Салават Юлаев» и московское «Динамо» назвали составы на матч, который состоится в Уфе. Начало встречи – в 17:00 мск. Ворота бело-голубых будет защищать Иван Бочаров.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев);
Осипов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Гареев, Лисин – Зубов – Макаров;
Панин – Елизаров, Фёдоров – Коротков – Бурдасов;
Беляков – Бусаров, Майоров – Юньков – Кузьмин.
«Динамо»:
Бочаров (Ерёменко);
Рылов – Кутейкин, Карсумс – Бойд – Анисин;
Волков – Никулин, Тарасов – Игнатушкин – Варнаков;
Вишневский – Хиетанен, Брюквин – Петунин – Алексеев;
Соловьёв, Сопин – Казионов – Артюхин, Бицадзе.
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