Форвард Курьянов перешёл в клуб, которым владеет Яромир Ягр

Нападающий Антон Курьянов заключил контракт с клубом второй по силе лиги Чехии «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



34-летний форвард выступал за «Югру» с сезона-2016/17. В текущем регулярном чемпионате он провёл 18 матчей и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4», после чего клуб расторг с ним контракт. Всего в КХЛ на счету Курьянова 432 матча в составе «Авангарда», «Трактора» и «Югры», в которых он отметился 197 (77+120) баллами за результативность при показателе полезности «+16».



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