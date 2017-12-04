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«Баффало» выставил на драфт отказов форварда с зарплатой $ 5 млн и 0 очков

Хоккей

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» выставил на драфт отказов нападающего Мэтта Моулсона, информирует официальный «твиттер» клуба.

34-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности "-9" и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 10 минут за игру.

Моулсон получает около $ 5 млн за сезон, его контракт рассчитан на до конца чемпионата-2018/19.

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