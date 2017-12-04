Патрик Торесен дебютирует за СКА в игре с «Нефтехимиком»

Стали известны составы команд на матч петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика», который начнётся сегодня в 19:30 мск. Дебютирует в составе «армейцев» форвард Патрик Торесен, проведёт первый матч после тяжёлой травмы защитник Антон Белов.



СКА:



Коскинен (Мельничук);

Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Яковлев — Белов;

Торесен — Прохоркин — Карпов, Хафизуллин — Херсли;

Широков — Коскиранта — Барабанов, Рундблад — Рыков;

Тихонов — Каблуков — Кетов, Зуб.



«Нефтехимик»:



Ежов (Макаров);

Секстон — Нестрашил — Галимов, Пиганович — Густафссон;

Хайрлуллин — Еглич — Ро, Брынцев — Огурцов;

Здунов — Якимов — Шиксатдаров, Волгин — Шарипзянов;

Аркалов — Куликов — Порядин, Шафигуллин, Фазылзянов.



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