Патрик Торесен дебютирует за СКА в игре с «Нефтехимиком»

Стали известны составы команд на матч петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика», который начнётся сегодня в 19:30 мск. Дебютирует в составе «армейцев» форвард Патрик Торесен, проведёт первый матч после тяжёлой травмы защитник Антон Белов.
СКА:
Коскинен (Мельничук);
Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Яковлев — Белов;
Торесен — Прохоркин — Карпов, Хафизуллин — Херсли;
Широков — Коскиранта — Барабанов, Рундблад — Рыков;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Зуб.
«Нефтехимик»:
Ежов (Макаров);
Секстон — Нестрашил — Галимов, Пиганович — Густафссон;
Хайрлуллин — Еглич — Ро, Брынцев — Огурцов;
Здунов — Якимов — Шиксатдаров, Волгин — Шарипзянов;
Аркалов — Куликов — Порядин, Шафигуллин, Фазылзянов.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Нефтехимик» сотворит сенсацию и обыграет СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
Нижнекамские «волки» одолеют питерских «армейцев», а «Салават» выиграет в третьем матче подряд.