«Рейнджерс» провели ледовую тренировку в Центральном парке Нью-Йорка

«Нью-Йорк Рейнджерс» провёл тренировку на открытом катке в Центральном парке Нью-Йорка. Посмотреть на занятие хоккеистов пришли несколько тысяч человек, в том числе дети из хоккейной школы Гарлема. Впервые с 2003 года «Рейнджерс» тренировались в Центральном парке.



Это занятие входит в план подготовки к матчу «Зимней классики», который состоится 1 января на стадионе «Сити Филд», где играет бейсбольная команда «Нью-Йорк Метс». Там «Рейнджерс» встретятся с «Баффало Сэйбрз». Впечатлениями от тренировки поделился нападающий Павел Бучневич.



«Хорошие впечатления, хороший лёд, надо только приспособиться к солнцу. Не знаю, когда последний раз так катался. Никогда не играл, может, на массовых катаниях только. В детстве играли во дворе. Ноги уже замёрзнут, а ты всё играешь, пока кто-то не выиграет. Интересный опыт, жду этого события.



Много камер за нами сейчас ходит, говорят, какой-то фильм снимают, но не уверен. Больше чувствуется, что наступают праздники», — сказал Бучневич.

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