Изменения в составах КХЛ: «Локомотив» перевёл Контиолу в список травмированных

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд лиги на 4 ноября.



«Авангард»:

— переведён в список травмированных нападающий Петерссон Андре (по 13.12.2017);

— продлено нахождение в списке травмированных Кошелева Семёна (по 05.12.2017);



«Автомобилист»:

— переведён из клуба МХЛ «Авто» вратарь Дробышевский Михаил;

— переведён из клуба ВХЛ «Горняк» нападающий Кузнецов Владимир;

— переведён из списка травмированных защитник Егоршев Станислав;

— переведён из списка травмированных нападающий Крикунов Илья;

— переведён из списка травмированных нападающий Паре Франсис;

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Муравьёв Юрий;



«Адмирал»:

— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Воронин Кирилл;

— переведён в клуб ВХЛ «Южный Урал» защитник Конев Андрей;



«Ак Барс»:

— переведён из клуба МХЛ «Ирбис» нападающий Кара Владислав;



«Витязь»:

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Моисеев Данила;

— возвращён в клуб МХЛ вратарь Доненко Богдан;

— продлено нахождение в списке травмированных Кархунена Томи (по 06.12.2017);



«Динамо» Мн:

— переведён из фарм-клуба «Динамо» Мл вратарь Козловский Константин;

— переведён в фарм-клуб «Динамо» Мл защитник Дюков Роман;

— переведён в фарм-клуб «Динамо» Мл нападающий Гаврус Артур;

— переведён из списка травмированных защитник Лисовец Евгений;



«Динамо» Р:

— переведён из фарм-клуба «Лиепая» нападающий Головков Георгс;

— переведён из списка травмированных нападающий Павлов Виталий;



«Куньлунь Ред Стар»:

— продлено нахождение в списке травмированных Костицына Андрея (по 12.12.2017);



«Лада»:

— переведён из клуба МХЛ «Ладья» нападающий Журавлёв Владимир;

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Бабенко Егор;

— продлено нахождение в списке травмированных Сотниекса Кристапса (по 15.12.2017);

— продлено нахождение в списке травмированных Лазушина Александра (по 15.12.2017;)

— продлено нахождение в списке травмированных Эштона Картера (по 15.12.2017);

— возвращён в клуб ВХЛ защитник Сухих Иван;

— переведён из клуба ВХЛ «ЦСК ВВС» защитник Моренец Антон;



«Локомотив»:

— возвращён в клуб МХЛ защитник Калинин Александр;

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Юртайкин Данил;

— переведён в список травмированных нападающий Контиола Петри (по 09.12.2017);

— переведён в клуб ВХЛ «ХК Рязань» нападающий Ильенко Артём;

— переведён из клуба МХЛ «Локо» нападающий Алексеев Денис;

— переведён в клуб ВХЛ «ХК Рязань» нападающий Бондырев Игорь;



«Нефтехимик»:

— переведён из клуба ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Бикмуллин Рафаэль;

— переведён из клуба ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Шафигуллин Булат;

— переведён из клуба ВХЛ «Молот-Прикамье» защитник Фазылзянов Камиль;

— переведён из списка травмированных защитник Сергеев Андрей;

— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Хайруллин Марат;

— возвращён из клуба ВХЛ защитник Сорокин Александр;

— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Порядин Павел;



«Салават Юлаев»:

— переведён из клуба ВХЛ «Торос» вратарь Хомченко Павел;

— переведён из клуба МХЛ «Толпар» защитник Петрищев Руслан;

— переведён из списка травмированных нападающий Солодухин Вячеслав;

— переведён из списка травмированных защитник Логинов Александр;

— переведён из списка травмированных защитник Гончаров Максим;



«Северсталь»:

— переведён из клуба ВХЛ «Ижсталь» нападающий Лапин Сергей;

— переведён в Список травмированных нападающий Яшин Олег (по 15.12.2017);



СКА:

— дозаявлен Торесен Патрик;

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Алтыбармакян Андрей;

— переведён из клуба ВХЛ «СКА-Нева» вратарь Мельничук Алексей;

— переведён из списка травмированных нападающий Дацюк Павел;



«Слован»:

— дозаявлен в список «Командированные» Лампер Патрик;

— отзаявлен вратарь Мазанец Марек (01.12.2017);

— отзаявлен нападающий Смоленяк Радек (01.12.2017);



«Спартак»:

— переведён из клуба ВХЛ «Химик» Вс защитник Аляев Артём;

— переведён из клуба МХЛ «МХК Спартак» вратарь Девяткин Антон;

— переведён из списка травмированных в клуб ВХЛ «Химик» Вс на восстановление нападающий Мирнов Игорь;



«Торпедо НН»:

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Тихомиров Андрей;

— переведён из списка травмированных защитник Баранцев Денис;

— переведён из клуба ВХЛ «ХК Саров» вратарь Мольков Николай;



«Трактор»:

— переведён из клуба ВХЛ «Челмет» защитник Жульдиков Никита;

— отзаявлен защитник Кольцов Кирилл (01.12.2017);



ХК «Динамо» М:

— переведён в список травмированных нападающий Терещенко Алексей (по 08.01.2018);

— переведён из списка травмированных нападающий Карсумс Мартиньш;

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Ефремов Владислав;

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Сидляров Дмитрий;



ЦСКА:

— переведён в клуб ВХЛ «Звезда» вратарь Корепанов Артём;

— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» вратарь Третьяк Максим;



«Югра»:

— переведён из списка травмированных нападающий Полак Войтех;

— переведён из списка травмированных нападающий Михеев Артём;

— переведён из списка травмированных нападающий Панов Константин;

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Беляев Кирилл;

— переведён из клуба МХЛ «Мамонты Югры» нападающий Еркин Денис;

— переведён из клуба МХЛ «Мамонты Югры» нападающий Грымзин Степан;

— переведён из клуба МХЛ «Мамонты Югры» нападающий Гайдеик Владимир.