Изменения в составах КХЛ: «Локомотив» перевёл Контиолу в список травмированных

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд лиги на 4 ноября.
«Авангард»:
— переведён в список травмированных нападающий Петерссон Андре (по 13.12.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Кошелева Семёна (по 05.12.2017);
«Автомобилист»:
— переведён из клуба МХЛ «Авто» вратарь Дробышевский Михаил;
— переведён из клуба ВХЛ «Горняк» нападающий Кузнецов Владимир;
— переведён из списка травмированных защитник Егоршев Станислав;
— переведён из списка травмированных нападающий Крикунов Илья;
— переведён из списка травмированных нападающий Паре Франсис;
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Муравьёв Юрий;
«Адмирал»:
— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Воронин Кирилл;
— переведён в клуб ВХЛ «Южный Урал» защитник Конев Андрей;
«Ак Барс»:
— переведён из клуба МХЛ «Ирбис» нападающий Кара Владислав;
«Витязь»:
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Моисеев Данила;
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Доненко Богдан;
— продлено нахождение в списке травмированных Кархунена Томи (по 06.12.2017);
«Динамо» Мн:
— переведён из фарм-клуба «Динамо» Мл вратарь Козловский Константин;
— переведён в фарм-клуб «Динамо» Мл защитник Дюков Роман;
— переведён в фарм-клуб «Динамо» Мл нападающий Гаврус Артур;
— переведён из списка травмированных защитник Лисовец Евгений;
«Динамо» Р:
— переведён из фарм-клуба «Лиепая» нападающий Головков Георгс;
— переведён из списка травмированных нападающий Павлов Виталий;
«Куньлунь Ред Стар»:
— продлено нахождение в списке травмированных Костицына Андрея (по 12.12.2017);
«Лада»:
— переведён из клуба МХЛ «Ладья» нападающий Журавлёв Владимир;
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Бабенко Егор;
— продлено нахождение в списке травмированных Сотниекса Кристапса (по 15.12.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Лазушина Александра (по 15.12.2017;)
— продлено нахождение в списке травмированных Эштона Картера (по 15.12.2017);
— возвращён в клуб ВХЛ защитник Сухих Иван;
— переведён из клуба ВХЛ «ЦСК ВВС» защитник Моренец Антон;
«Локомотив»:
— возвращён в клуб МХЛ защитник Калинин Александр;
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Юртайкин Данил;
— переведён в список травмированных нападающий Контиола Петри (по 09.12.2017);
— переведён в клуб ВХЛ «ХК Рязань» нападающий Ильенко Артём;
— переведён из клуба МХЛ «Локо» нападающий Алексеев Денис;
— переведён в клуб ВХЛ «ХК Рязань» нападающий Бондырев Игорь;
«Нефтехимик»:
— переведён из клуба ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Бикмуллин Рафаэль;
— переведён из клуба ВХЛ «Молот-Прикамье» нападающий Шафигуллин Булат;
— переведён из клуба ВХЛ «Молот-Прикамье» защитник Фазылзянов Камиль;
— переведён из списка травмированных защитник Сергеев Андрей;
— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Хайруллин Марат;
— возвращён из клуба ВХЛ защитник Сорокин Александр;
— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Порядин Павел;
«Салават Юлаев»:
— переведён из клуба ВХЛ «Торос» вратарь Хомченко Павел;
— переведён из клуба МХЛ «Толпар» защитник Петрищев Руслан;
— переведён из списка травмированных нападающий Солодухин Вячеслав;
— переведён из списка травмированных защитник Логинов Александр;
— переведён из списка травмированных защитник Гончаров Максим;
«Северсталь»:
— переведён из клуба ВХЛ «Ижсталь» нападающий Лапин Сергей;
— переведён в Список травмированных нападающий Яшин Олег (по 15.12.2017);
СКА:
— дозаявлен Торесен Патрик;
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Алтыбармакян Андрей;
— переведён из клуба ВХЛ «СКА-Нева» вратарь Мельничук Алексей;
— переведён из списка травмированных нападающий Дацюк Павел;
«Слован»:
— дозаявлен в список «Командированные» Лампер Патрик;
— отзаявлен вратарь Мазанец Марек (01.12.2017);
— отзаявлен нападающий Смоленяк Радек (01.12.2017);
«Спартак»:
— переведён из клуба ВХЛ «Химик» Вс защитник Аляев Артём;
— переведён из клуба МХЛ «МХК Спартак» вратарь Девяткин Антон;
— переведён из списка травмированных в клуб ВХЛ «Химик» Вс на восстановление нападающий Мирнов Игорь;
«Торпедо НН»:
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Тихомиров Андрей;
— переведён из списка травмированных защитник Баранцев Денис;
— переведён из клуба ВХЛ «ХК Саров» вратарь Мольков Николай;
«Трактор»:
— переведён из клуба ВХЛ «Челмет» защитник Жульдиков Никита;
— отзаявлен защитник Кольцов Кирилл (01.12.2017);
ХК «Динамо» М:
— переведён в список травмированных нападающий Терещенко Алексей (по 08.01.2018);
— переведён из списка травмированных нападающий Карсумс Мартиньш;
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Ефремов Владислав;
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Сидляров Дмитрий;
ЦСКА:
— переведён в клуб ВХЛ «Звезда» вратарь Корепанов Артём;
— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» вратарь Третьяк Максим;
«Югра»:
— переведён из списка травмированных нападающий Полак Войтех;
— переведён из списка травмированных нападающий Михеев Артём;
— переведён из списка травмированных нападающий Панов Константин;
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Беляев Кирилл;
— переведён из клуба МХЛ «Мамонты Югры» нападающий Еркин Денис;
— переведён из клуба МХЛ «Мамонты Югры» нападающий Грымзин Степан;
— переведён из клуба МХЛ «Мамонты Югры» нападающий Гайдеик Владимир.
Изменения в составах КХЛ: «Локомотив» перевёл Контиолу в список травмированных
Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд лиги на 4 ноября.