Малкин — об ОИ-2018: не думаю, что россияне захотят ехать под нейтральным флагом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о допинговых скандалах, которые могут помешать сборной России выступить на ОИ-2018.



«Огромный негатив, давление на страну. Ничего хорошего не вижу. А эти слухи, что Россия будет выступать под нейтральным флагом? Думаю, наши спортсмены не захотят поехать на таких условиях. Это очень большой удар по самолюбию и по всей стране.



Хочется верить в лучшее. Но спорт сейчас — огромная политика. Я многих нюансов не знаю, как будут выносить решение в Лозанне. Какие-то мелочи всё решают, царапины на пробирках. Но нет основательной доказательной базы, которую выставят на общее обозрение. И все посмотрят на эти факты, потом скажут: «Да, Россия виновата». Но в чём? Где всё это?



Мы видим только, как люди бросаются двусмысленными фразами. Дисквалифицируют пожизненно спортсменов, которыми раньше все гордились. Мы несем огромные потери. И трудно понять, за что именно нас наказывают», — цитирует Малкина «Советский спорт».

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