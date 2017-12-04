Вестерлунд: у «Салавата» было тяжёлое время, но наша команда выросла

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Очень сложная игра. «Динамо» очень хорошо играло в защите. Создавало нам неудобства для игры в нападении. Они хорошо оборонялись и создавали опасные контратаки, это было тяжело для нас. Но мы выиграли, и это очень важно в данный момент.



Что изменилось в игре команды после серии поражений? У нас было тяжёлое время, мы много проиграли. Думаю, наша команда просто выросла, мы стали играть вместе. Стали лучше как команда», — цитирует Вестерлунда официальный сайт «Салавата».

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