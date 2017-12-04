В. Воробьёв: для «Динамо» плей-офф уже идёт, стараемся и бьёмся

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).



«Очень приятно находиться в этом городе — воспоминания игровой карьеры. Ребята бились, работали до конца, заработали очко. Мы неважно играем в меньшинстве, будем над этим работать. У нас новые звенья каждую игру, ищем сочетания. Для нашей команды плей-офф уже идёт. Мы стараемся, бьёмся. Для нас первая задача – попасть в плей-офф. Три игры осталось до перерыва – Хельсинки, Казань, Нижнекамск. Будем серьёзно готовиться», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Салавата».

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