Определены три звезды недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх звёзд прошедшей игровой недели.



Первой звездой признан нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, набравший десять (2+8) очков в четырёх матчах.



Второй звездой стал голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, выигравший четыре игры из четырёх, при коэффициенте надёжности 1,50 и проценте отражённых бросков 95,0.



Замкнул тройку лучших игроков недели форвард «Даллас Старз» Радек Факса, забивший четыре гола в четырёх встречах при показателе полезности "+7".

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