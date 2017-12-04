Представитель Ночной лиги: начинал играть в Конаково вместе с Игорем Захаркиным

Представитель Ночной лиги по Тверской области Александр Мельников рассказал, как начинался любительский хоккей в Конаково.



«Начинали играть мы с Игорем Захаркиным. Он же отсюда, из Конаково. Здесь до сих пор живет его мать. А Дмитрий Квартальнов и вовсе начинал тренерский путь у нас, в «Русских Медведях».



Наша команда играла на первенство области. Потом наступил период забвения. Коллектив мы воссоздали в 2004 году. Назывался он «КонГРЭС». Но затем ГРЭС продали итальянцам, которым хоккей оказался не нужен. Решили переименоваться. Помогли те же итальянцы, в представлении которых у нас по улицам ходят медведи. Хотите – получите. Теперь по Конаково действительно ходят «Русские Медведи». Играли в РЛХЛ. Дважды стали чемпионами. Тогда у нас еще был хороший спонсор. Помню, после одного из матчей он дал нам 300 тыс. рублей, просто сказав, что ему понравилась игра», — цитирует Мельникова официальный сайт Ночной лиги.

«Благодаря Ночной лиге мы вспомнили, что такое Россия и российский хоккей» Хоккей в Калининграде развивается семимильными шагами.