Панин: Артюхин — силовой игрок, шайба ему не нужна, он чаще идёт в столкновение

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Достаточно тяжёлый матч, все это прекрасно видели. Игра складывалась тяжело, но изначально это был выигрышный матч. У нас забрали одно очко. Пусть сами делают выводы, кто это сделал. Самое главное, что всё удачно сложилось, мы победили. Нам нужна была эта победа, нам каждая победа важна, чтобы доказывать свою состоятельность.



Неприятно играть против Артюхина? Да нормально против него играть. Все прекрасно знают, что он силовой форвард и ему шайба не нужна, он в большинстве случаев идёт в столкновение. У меня никаких проблем не возникало», — цитирует Панина официальный сайт «Салавата Юлаева».

Дубль Хартикайнена принёс «Салавату» победу над московским «Динамо»