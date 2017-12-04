Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: «Омские Ястребы» проиграли шесть матчей подряд

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя шесть матчей.
«Омские Ястребы» проиграли шестую встречу подряд, уступив «Мамонтам Югры» со счётом 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
1 : 2
0:0, 0:2, 1:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Попов (Беляев) – 20:44 (5x5), 0:2 – Руденко (Беляев, Яремчук) – 34:06 (5x4), 1:2 – Самохвалов (Спиценко, Рожковский) – 51:54 (5x5)
«Стальные Лисы» разгромили «Сарматов» — 7:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
7 : 1
3:0, 1:1, 3:0
Сарматы
Оренбург
1:0 – Дорофеев (Шешин) – 02:48 (5x4), 2:0 – Дорофеев (Шешин, Платонов) – 04:35 (5x5), 3:0 – Башкиров (Пятин) – 05:32 (5x5), 4:0 – Борисов (Коробкин, Авраменко) – 27:05 (4x5), 4:1 – Юлбарисов (Бардаков, Волков) – 37:33 (5x5), 5:1 – Дорофеев (Шешин, Платонов) – 47:34 (5x5), 6:1 – Янчевский (Авраменко, Коробкин) – 51:08 (4x5), 7:1 – Дорофеев (Борисов, Пятин) – 58:51 (5x5)
«Спартак» одержал победу над «Атлантами» — 4:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
4 : 1
1:1, 2:0, 1:0
Атланты
Московская область
1:0 – Сорокин (Волков) – 06:02 (5x5), 1:1 – Морозов (Силантьев, Христов) – 08:43 (5x5), 2:1 – Круженков (Миллер, Белов) – 26:44 (5x5), 3:1 – Волков (Звягинцев, Сорокин) – 32:56 (5x4), 4:1 – Первов (Тришин, Розанов) – 44:43 (5x5)
«Белые Медведи» одолели «Тюменский Легион» со счётом 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
4 : 3
1:1, 2:1, 1:1
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Кобяков (Шадрин, Мансуров) – 07:39 (5x5), 1:1 – Леваков – 12:37 (5x5), 2:1 – Попов (Степанов, Коновалов) – 21:51 (5x5), 2:2 – Пылаев (Цибин, Головин) – 25:41 (5x4), 3:2 – Шафигулин (Кобяков, Мансуров) – 28:43 (5x5), 3:3 – Воробьёв (Чекмарёв, Плёнкин) – 46:39 (5x5), 4:3 – Шурыгин (Степанов, Коновалов) – 55:53 (5x4)
«Капитан» проиграл «Алмазу» — 0:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
0 : 2
0:1, 0:1, 0:0
Алмаз
Череповец
0:1 – Фёдоров (Климов) – 14:15 (5x4), 0:2 – Климов (Фёдоров) – 22:22 (5x5)
«Ладья» проиграла «Кузнецким Медведям» — 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
1 : 2
1:1, 0:1, 0:0
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 – Рубан (Левашов) – 03:57 (5x5), 1:1 – Сыромятников (Грошев, Алексеев) – 07:38 (5x5), 1:2 – Караваев (Лудцев, Шевченко) – 27:23 (5x5)
В Высшей хоккейной лиге прошло два матча.
«Химик» в результативном матче проиграл «Сарову» — 5:6 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
5 : 6
1:2, 3:3, 1:0, 0:0, 0:1
ХК Саров
Саров
1:0 – Комаристый (Королёв) – 05:12 (5x5), 1:1 – Носков (Коннов) – 06:50 (5x5), 1:2 – Коньков (Тесленко, Николаев) – 17:57 (5x4), 1:3 – Есаян (Грибов) – 21:37 (5x5), 2:3 – Кляузов (Свиязов, Павлюков) – 27:05 (5x5), 3:3 – Мирнов (Комаристый) – 32:53 (5x5), 4:3 – Шацкий – 34:15 (5x5), 4:4 – Коннов (Клочков, Ряшенцев) – 38:55 (5x5), 4:5 – Грибов (Горбунов) – 39:22 (5x5), 5:5 – Шашков (Королёв) – 58:47 (5x5), 5:6 – Коннов – 65:00 ( ПБ)
«Звезда» обыграла «Дизель» — 6:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2017, понедельник. 18:30 МСК
Звезда
Чехов
6 : 4
2:1, 2:2, 2:1
Дизель
Пенза
1:0 – Попугаев (Подлубошнов, Мещеряков) – 02:18 (5x5), 1:1 – Алексеев (Ямкин, Капотов) – 05:29 (5x4), 2:1 – Пешехонов (Николишин, Антипов) – 13:09 (5x5), 3:1 – Попугаев (Воронков) – 25:25 (5x5), 4:1 – Подлубошнов (Зыков, Мещеряков) – 29:47 (5x5), 4:2 – Фефелов (Кузьмин, Бойчук) – 37:05 (5x5), 4:3 – Думбадзе – 37:17 (5x5), 5:3 – Антипов (Лобанов, Пешехонов) – 42:52 (5x4), 5:4 – Тарасов (Дёмин, Думбадзе) – 52:30 (5x5), 6:4 – Мещеряков (Подлубошнов, Власкин) – 54:00 (5x5)
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