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Знарок: надеюсь, Торесен наберёт форму и принесёт пользу СКА

Хоккей

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги выигранной встречи с «Нефтехимиком» (3:1).

«Сложная игра. Очень хорошая, очень быстрая команда. Что характерно, все три периода бегает. Хорошо подготовленная команда. Были у нас моменты и в первом, и во втором периодах, но больше повезло в третьем.

Игра Торесена? Ему нужно время, потому что он еще не в оптимальной форме. Надеюсь, он наберет форму и будет приносить пользу команде», — приводит слова Знарка официальный сайт нижнекамской команды.

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