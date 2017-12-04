Знарок: надеюсь, Торесен наберёт форму и принесёт пользу СКА

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги выигранной встречи с «Нефтехимиком» (3:1).



«Сложная игра. Очень хорошая, очень быстрая команда. Что характерно, все три периода бегает. Хорошо подготовленная команда. Были у нас моменты и в первом, и во втором периодах, но больше повезло в третьем.



Игра Торесена? Ему нужно время, потому что он еще не в оптимальной форме. Надеюсь, он наберет форму и будет приносить пользу команде», — приводит слова Знарка официальный сайт нижнекамской команды.

Назаров не остановил СКА. Шипачёв показал, зачем его вернули из НХЛ «Нефтехимик» не продержался всего семь минут.