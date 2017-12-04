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Вадим Шипачёв после возвращения из НХЛ набрал 14 очков в восьми играх

Хоккей

Нападающий петербургского СКА Вадим Шипачёв отметился заброшенной шайбой в матче с «Нефтехимиком» (3:1). Таким образом, после возвращения в стан «армейцев» из НХЛ Шипачёв провёл за клуб 8 игр, записав на свой счёт 14 (7+7) результативных баллов при показателе полезности "+6". Нападающий проводит на площадке около 17 минут за игру.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Шипачёва в матче с «Нефтехимиком» также можно на официальном сайте КХЛ.

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