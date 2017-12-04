Билялетдинов: если Галиев будет чаще брать на себя игру, станет больше забивать

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (3:1).



«Эта игра нужна была, результат нужен был. Несмотря на два предыдущих поражения, мы в этих матчах играли неплохо. Сегодня ребята были более нацелены на реализацию, создали достаточно моментов. Победа была нам нужна.



Ландер переживал, что так долго не мог забить. Он старается, много сил отдает. У него большое желание. Сегодня они хорошо разыграли, забили красивую шайбу.



Говорят, Галиеву нужно играть проще? Не знаю, кто и что там говорит. Не люблю все эти разговоры. Он хорошо понимает игру, технически хорошо оснащен. Думаю, если он будет чаще брать игру на себя, будет больше забивать", — цитирует тренера официальный сайт „Ак Барса“.

«Ак Барс» победил минское «Динамо», Секач и Галиев набрали по три очка