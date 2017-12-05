Шипачёв: Ежов может поймать шайбу даже при пустых воротах, нельзя расслабляться

Нападающий СКА Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1).



«Нефтехимик» — хорошая команда, быстро катаются, и, в принципе, нам немножко было тяжеловато после открытого льда, где дышалось гораздо легче. Хорошо, что выиграли сегодня.



Ежов хорошо играл, здорово провёл матч. Илья здорово играет, и все знают, что это так, все моменты здорово и до конца. Даже когда пустые ворота, нельзя расслабляться, потому что он может прыгнуть и поймать шайбу. Хороший вратарь. И хорошо, что получилось в конце забить. Прохоркин забил важный гол, а потом нам повезло немножко", — цитирует Шипачёва «Спорт Бизнес Online».

Назаров не остановил СКА. Шипачёв показал, зачем его вернули из НХЛ «Нефтехимик» не продержался всего семь минут.