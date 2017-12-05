Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне и вошёл в топ-20 снайперов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразил ворота «Сан-Хосе Шаркс» во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ и с 20 голами вышел в лидеры бомбардирской гонки текущего сезона. На счету ближайшего преследователя Овечкина в списке снайперов Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» 19 заброшенных шайб.

Овечкин с 578 голами в карьере вошёл в двадцатку лучших снайперов в истории лиги. По этому показателю российский хоккеист обошёл Марка Рекки. Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки с 894 голами. Кроме того, россиянин стал 11-м игроком в истории НХЛ, в течение 13 сезонов подряд забивавшим не менее 20 голов.

Видео взятия ворот в исполнении Овечкина можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.