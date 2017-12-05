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Гол Баркова не спас «Флориду» от поражения по буллитам в матче с «Айлендерс»

Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал непростую победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время в составе «пантер» отличились Кейт Яндл (11-я минута), Аарон Экблад (29), Александр Барков (31) и Денис Мальгин (46). За «островитян» голы забили Андерс Ли (14), Томас Хикки (26), Брок Нельсон (37) и Джон Таварес (40). Победный для «Айлендерс» бросок в серии буллитов исполнил Мэтью Барзал.

Эта победа стала для «Айлендерс» пятой в последних шести встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 5
1:1, 2:3, 1:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Яндл – 10:25 (5x5), 1:1 – Ли (де Хаан, Пелеч) – 13:51 (5x5), 1:2 – Хикки (Хо-Сэнг) – 25:35 (5x5), 2:2 – Экблад (Яндл, Трочек) – 28:45 (5x4), 3:2 – Барков (Яндл, Трочек) – 30:34 (5x4), 3:3 – Нельсон (Хо-Сэнг, Чимера) – 36:19 (5x5), 3:4 – Таварес (Бейли, Ледди) – 38:21 (5x5), 4:4 – Мальгин (Трочек, Макгинн) – 45:06 (5x5), 4:5 – Барзал – 65:00 ( ПБ)

Видео гола Баркова можно посмотреть на странице «Флориды» в «Твиттере».

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