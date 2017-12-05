Гол Баркова не спас «Флориду» от поражения по буллитам в матче с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал непростую победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время в составе «пантер» отличились Кейт Яндл (11-я минута), Аарон Экблад (29), Александр Барков (31) и Денис Мальгин (46). За «островитян» голы забили Андерс Ли (14), Томас Хикки (26), Брок Нельсон (37) и Джон Таварес (40). Победный для «Айлендерс» бросок в серии буллитов исполнил Мэтью Барзал.

Эта победа стала для «Айлендерс» пятой в последних шести встречах.

Видео гола Баркова можно посмотреть на странице «Флориды» в «Твиттере».