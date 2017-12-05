Кузнецов пропустил силовой приём, но отдал передачу в падении одной рукой

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:1.

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон? Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.

На последней минуте второго периода Евгений Кузнецов входил с шайбой в зону атаки, но на синей линии его встретил силовым приёмом защитник Дилан Демело. Кузнецов в падении смог одной рукой отдать передачу на Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» пропустил шайбу у себя между ног и отпасовал на выходящего по центру Бретта Коннолли. Тот переиграл голкипера «Шаркс» и с неудобной послал шайбу в ворота.

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».