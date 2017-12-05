Овечкин признан второй звездой матча с «Сан-Хосе»

«Вашингон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:1.

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон? Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.

Второй звездой матча признан капитан «столичных» Александр Овечкин, который забросил 20-ю шайбу в сезоне и вышел в единоличные лидеры снайперской гонки. Также Овечкин сделал голевую передачу, нанёс четыре броска, провёл на площадке 22 минуты 29 секунд и завершил матч с показателем полезности «0».



Первой звездой стал вратарь «Вашингтона» Филип Грубауэр, отразивший 24 из 25 бросков третьей – форвард Деванте Смит-Пелли, на счету которого гол.

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Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.