Овечкин — о своём голе: удивился, что забил, ведь я неважно бросаю с неудобной

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой гол с неудобной руки в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1).

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон? Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.

«Я был удивлён. У меня неважный бросок с неудобной, но этот зашёл в ворота. Я пытался повторить это в третьем периоде, но у меня нет такого мастерства. Один раз сработало, меня это устраивает», — приводятся слова Овечкина на официальном сайте НХЛ.

Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне и вышел на чистое 20-е место в списке снайперов в истории НХЛ, опередив Марка Рекки. Теперь на счету россиянина 578 голов.

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Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.