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Справится ли «Металлург» с «Сибирью» и как завершатся другие матчи в КХЛ

Хоккей

5 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Сибирь» ещё поборется за плей-офф. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Авангард» и «Барыс» тоже прервут серии поражений.

«Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
«Сибирь» — «Металлург»;
«Авангард» — «Автомобилист»;
«Барыс» — «Трактор»;
«Югра» — «Лада»;
«Северсталь» — «Йокерит»;
«Торпедо» — «Слован»;
«Спартак» — «Витязь»;
«Динамо» (Рига) — ЦСКА.

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Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

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