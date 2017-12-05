Справится ли «Металлург» с «Сибирью» и как завершатся другие матчи в КХЛ

5 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
«Сибирь» ещё поборется за плей-офф. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Авангард» и «Барыс» тоже прервут серии поражений.
«Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
«Сибирь» — «Металлург»;
«Авангард» — «Автомобилист»;
«Барыс» — «Трактор»;
«Югра» — «Лада»;
«Северсталь» — «Йокерит»;
«Торпедо» — «Слован»;
«Спартак» — «Витязь»;
«Динамо» (Рига) — ЦСКА.
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Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.