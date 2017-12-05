Справится ли «Металлург» с «Сибирью» и как завершатся другие матчи в КХЛ

5 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Сибирь» ещё поборется за плей-офф. Прогнозы на игровой день КХЛ «Авангард» и «Барыс» тоже прервут серии поражений.

«Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;

«Сибирь» — «Металлург»;

«Авангард» — «Автомобилист»;

«Барыс» — «Трактор»;

«Югра» — «Лада»;

«Северсталь» — «Йокерит»;

«Торпедо» — «Слован»;

«Спартак» — «Витязь»;

«Динамо» (Рига) — ЦСКА.



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