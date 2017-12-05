Тротц: с ума сойти! Овечкин обошёл Рекки по голам, сыграв на 700 матчей меньше

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал достижение Александра Овечкина, который в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1) обошёл Марка Рекки и занял чистое 20-е место в списке снайперов в истории НХЛ.

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон? Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.

«Овечкин обошёл Рекки, сыграв на 700 матчей меньше. Это просто с ума сойти! Он сегодня был в ударе. Каждый раз, когда шайба оказывалась у него на крюке, я думал: «Сейчас он может совершить сольный проход и забить». Если он будет так играть в каждом матче, то будет настоящей силой. Мы будем силой», — цитирует Тротца Washington Post.



Овечкин забил 578 шайб в 949 матчах. На счету Рекки 577 голов в 1652 играх.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.