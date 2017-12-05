Коннолли не заметил поздравлений Кузнецова, тому пришлось праздновать самому

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:1.



В концовке второго периода произошёл забавный момент. Евгений Кузнецов на скамейке «Вашингтона» хотел поздравить Бретта Коннолли с заброшенной шайбой, протянув ему кулак. Но тот его не заметил, и Кузнецову пришлось стукнуться кулаками сам с собой.

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Видео эпизода можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.



После матча Коннолли написал в своём «твиттере», что в следующий раз не забудет стукнуться кулаками с Кузнецовым.