Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Коннолли не заметил поздравлений Кузнецова, тому пришлось праздновать самому

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:1.

В концовке второго периода произошёл забавный момент. Евгений Кузнецов на скамейке «Вашингтона» хотел поздравить Бретта Коннолли с заброшенной шайбой, протянув ему кулак. Но тот его не заметил, и Кузнецову пришлось стукнуться кулаками сам с собой.

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон?
Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.

Видео эпизода можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

После матча Коннолли написал в своём «твиттере», что в следующий раз не забудет стукнуться кулаками с Кузнецовым.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент