Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон? Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.

Первой звездой признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который обошёл Марка Рекки и вышел на чистое 20-е место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1).



Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли, который забил 100-й гол в карьере, а также победный буллит в матче с «Флоридой Пантерз» (5:4 Б).



Замыкает тройку нападающий «Нэшвилл Предаторз» Крэйг Смит, который оформил дубль и сделал передачу в матче с «Бостон Брюинз» (5:3).

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Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

